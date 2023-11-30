У Львові пройде Театральний фестиваль Традиції DREVO та вистава за Сковородою

Знакові учасники: музикант та воїн ЗСУ Тарас Компаніченко, Ансамбль старовинної музики "Хорея Козацька" (Київ), Майстерня степового розспіву "Євшан-Зілля" (учасники із Запоріжжя та окупованих сіл), народний співак Олексій Заєць (Київська обл.), актриса-співачка Наталія Половинка та Театральний Центр "Слово і голос" (Львів).

Вони об’єдналися у спільній виставі за Григорієм Сковородою "Розмова птахів" (режисер Наталія Половинка), прем’єра якої відбудеться 5 грудня о 20:00 у Гарнізонному храмі св. апп. Петра і Павла.

У виставі - поезії "Саду Божественних Пісень" та тексти Григорія Сковороди, традиційні пісні та музика Гетьманщини, українська та європейська барокова музика і танці, канти, псальми і давні духовні напіви України.

"Сьогодні, коли важко усвідомити, як бути і діяти в цій глобальній переміні світу, коли ми заново вчимося жити і бути людиною, "філософія серця" Сковороди повертає нас до основної і унікальної якості українського народу, бо саме тут, "в серці своєму", у всі віки і тепер ми знаходимо мир, дім і перемогу", - коментує Наталія Половинка, керівник проекту.

Фестиваль відбувається за підтримки Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut. goethe.de, у співпраці з Гарнізонним храмом св. апп. Петра і Павла, ЛМР і ЛОДА. Вхід на подію вільний.

Еспресо - інформаційний партнер події.

Театральний фестиваль Традиції "DREVO" розпочався у 2016 році і щорічно збирає людей, які сьогодні творять живу Традицію через театр, музику, танець, слово, проявляє основу нашої культури, яку Сковорода називає “ЄДИНОЄ”, Шевченко – “воно знову оживає і сміється знову”, Стус –“в серці серця”. В усі роки збирав учасників з усього світу, які є представниками живої традиції свого краю в різних жанрах, таких як Міжнародний інститут ім. Єжи Ґротовського (Польща), Tempvs Fvgit (Корсика), знаменитий курдський співак Kazo, відомий ансамбль "Древо" з Крячківки, театри з Португалії, Франції, Польщі, відомі режисери Валерій Більченко (Німеччина), Сергій Ковалевич (Україна), Ярослав Фрет (Польща) та інші.