У Львові відбудеться благодійний концерт Соломії Чубай "Час вірити в дива"
Під час концерту, який відбудеться 3 грудня, буде зібрано кошти для підтримки сімей дітей з аутизмом та особливостями розвитку
Еспресо - медіапартнер концерту.
Концерт відбудеться в рамках проєкту “Колискові для Олекси”, повідомили організатори VINIL Concert agency.
Проєкт "Колискові для Олекси" є комплексною інклюзивною музично-терапевтичною ініціативою, яка була започаткована Соломією Чубай у 2016 році. Унікальність проєкту полягає в тому, що він базується на реальній історії та досвіді сім’ї співачки, де народився хлопчик з аутизмом. Це проєкт про дітей і для дітей, який привертає увагу до проблем дітей з особливостями розвитку та воліє змінити ставлення до їхньої "інакшості" в українському суспільстві. Первинна місія проєкту – популяризація толерантного ставлення до людей із РАС, актуальна місія проєкту – ментальне відновлення українських родин від пережиття травматичних подій внаслідок війни в Україні.
Концерт "Час вірити в дива" заплановано на 3 грудня 2023 року, 18:00 у !FESTrepublic за адресою вул. Старознесенська, 24-26 у Львові.
Соломія Чубай коментуючи подію, зауважує, що концерт це "свято, яке нас врятує від війни та на певний час відволіче і дасть можливість забути про весь біль, страх і тривоги".
Під час концерту буде зібрано кошти для підтримки соціального Фонду проєкту "Колискові для Олекси", який допомагає сім'ям дітей з аутизмом та особливостями розвитку. Окрім цього, гості матимуть можливість підтримати акцію, купивши крафтові прикраси, розроблені спеціально для проєкту майстернею "Зробив Тато".
У концерті також братимуть участь музичні гурти "ROCKOKO" та "JALAPITA", дитячий хор і театр "Школа мистецтв вільних і небайдужих". Особливою гостею заходу стане відома львівська мисткиня Іванка Димид, яка створюватиме малюнки разом з дітьми з "Іванчиної майстерні" як частину візуального супроводу програми.
Квитки за посиланням.
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