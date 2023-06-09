У Львові відбувся Всеукраїнський лісопромисловий форум

Лісова галузь завершила 2022 рік із рекордними фінансовими показниками. Майже 10 мільярдів гривень поповнили бюджет. Не зважаючи на повномасштабну війну та інші виклики пов’язані із війною, в сфері лісової промисловості збереглися робочі місця, підприємства допомагають Збройним Силам України. Лісівники вчетверте зібралися на Всеукраїнському форумі у Львові, щоб обговорити ситуацію на ринку, виклики та перспективи розвитку, розвиток в процесі реалізації ресурсу.

"Представники деревообробних підприємств отримали відповіді на питання, які їх хвилюють і стосовно лісового господарства, і щодо реалізації деревини на ліцензованих товарних біржах. Позитивним є те, що всі учасники процесу готові спільно працювати над подальшим покращенням галузі у заданому векторі. Ми дякуємо всім організаторам виставки за проведений захід", – заявив директор громадської спілки "Асоціація деревообробних підприємств" Андрій Циганок

З липня 2021 року торгівля деревинною сировиною відбувається на ліцензованих товарних біржах. Лише на Українській універсальній біржі акредитовано більше 5 тисяч учасників.

"Ми гармонізуємо ринок таким чином, щоб всі біржові угоди виконувалися. Раніше показник виконання біржових угод складав нижче 50%. Станом на сьогоднішній день йдеться показник на рівні 80%. І далі ми продовжуємо працювати, щоб довести його до більш вагомих показників", - зазначив заступник генерального директора української енергетичної біржі Констянтин Шевчук.

Торгівельні біржі слідкують за виконанням біржових угод. До порушників правил застосовують спочатку превентивні міри.

"Для тих учасників, які договори не виконують, які підвищують ціни, які відмовляються від виконання договорів біржа, в першу чергу, проводить превентивні заходи - виносить попередження, яке не є санкцією. А для тих учасників, які допускаються систематичні грубі порушення, ми можемо застосувати санкції, це відсторонення на певний період часу від торги", - пояснив заступник директора Української універсальної біржі Володимир Тристан.

Доступність ринку та ефективність системи моніторингу з боку товарних бірж та інших додаткових сервісів підтверджують й компанії-деревообробники.

"Торгівля деревиною стала більш об'єктивною. Кожен, хто хоче сьогодні купити деревину - може її купити на таких самих умовах" - ділиться директор компанії "Еімо" з іноземним капіталом Давид Хмільовські.

Реформа лісового господарства триває. Півтори сотні лісгоспів об'єдналися в єдине державне підприємство. Воно відповідає за охорону, захист, лісорозведення, лісовідновлення та увесь комплекс інших функцій, включно з заготівлею та реалізацією деревини. По завершенню першого кварталу ДП "Ліси України" досягло показника прибутку в 700 мільйонів гривень.

"Цього року в державного підприємства Ліси України є амбітні плани. Вони хочуть завершити будівництво лісонасіннєвих центрів, купити сучасну заготівельну техніку. Також, їхня мета - побудувати більше ста рекреаційних пунктів" - запевнив Народний депутат України та член комітету з питань екологічної політики і природокористування Олександр Матусевич.

Учасники форуму переконані, що лісовий та деревообробний промисл чекає ще більший розвиток за підсумками цього року.