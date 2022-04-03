​​​​​​​У людства є шанс на мирне життя. Ми готові довести справу знищення зла до кінця, - Головнокомандувач Залужний

Про це Залужний написав у своєму Facebook.



"Підтримую постійний контакт із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час сьогоднішньої телефонної розмови поділився оцінками оперативної ситуації та наголосив на потребах Збройних Сил для успіху оборонної операції. Висловив щиру вдячність за підтримку і захист демократії. Ми, українські військовослужбовці, довели, що боремося і будемо битися за свободу, демократію і право жити у цивілізованому світі, який сьогодні захищаємо", - сказав Валерій Залужний.



Головнокомандувач заявив, що за підтримки західних партнерів Україна здатна знищити зло.



"Ми здатні за підтримки Заходу знищити зло, адже не хочемо повторення в Європі сценаріїв, які є в Україні: вбивства жінок і дітей, руйнування інфраструктури. У людства є шанс на мирне життя. Сподіваюся, що весь світ це розуміє. Ми готові довести справу знищення зла до кінця", - йдеться у зверненні Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.





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