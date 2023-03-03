У Люксембурзі та Великій Британії відбулися допрем'єрні покази українського фільму "Подвійний іммельманн"
У містах Дюделанж (Люксембург) та Йорк (Велика Британія) відбулися два допрем’єрних покази повнометражного фільму-дебюту Віри Яковенко "Подвійний іммельманн"
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно у facebook, 3 березня.
Зазначається, що перший допрем'єрний показ відбувся у Національному аудіовізуальному центрі CNA в Дюделанжі. Його організувала волонтерська організація Slava Ukrayini Luxembourg, що допомагає українським біженцям.
Відомо, що під час другого показу автори фільму нагадали про повномасштабне вторгнення до України у британському місті Йорк. Зокрема зазначається, що показ відбувся у старовинній залі St Michael's Church. Подію організовано за сприяння волонтерської організації York Ukrainian Society.
Сюжет розказує історію падіння українського літака, після чого члени екіпажу опиняються на окупованій території на Донбасі, змушені поодинці вибиратися звідти. Для цього їм доведеться провернути "подвійний іммельманн" зі своїм життям.
Продюсерами фільму є Олексій Пантелєєв, Роман Негрієнко, Ольга Пантелєєва. Режисерка - постановниця фільму – Віра Яковенко, авторка сценарію – Ірен Роздобудько. Ролі у фільмі зіграли, зокрема, народна артистка України Лариса Руснак, Істан Розумний, Ксенія Баша, Наталія Ярошенко, Володимир Ямненко.
- 18 квітня в Парижі в кінотеатрі Reflet Medicis пізно ввечері відбулася прем'єра повнометражного фільму-дебюту української режисерки Віри Яковенко "Подвійний іммельманн" за сценарієм відомої письменниці, авторки 40 виданих книжок, викладачки кінодраматургії Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Ірен Роздобудько.
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