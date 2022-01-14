У лютому авіакомпанія Ryanair скасує кілька рейсів з України

Про це повідомляє Lowcostavia.com.ua.



З 1 до 28 лютого не буде таких маршрутів:

Львів - Барі;

Львів - Палермо;

Львів - Турин;

Львів - Братислава;

Київ - Бидгощ;

Херсон - Краків;

Херсон - Відень.

Нагадаємо, на січень 2022 року авіакомпанія Ryanair припинила 17 рейсів з України.

Причин скасування рейсів у авіакомпанії не уточнили.

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