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У лютому авіакомпанія Ryanair скасує кілька рейсів з України
У лютому авіакомпанія Ryanair тимчасово скасує сім рейсів з України
Про це повідомляє Lowcostavia.com.ua.
З 1 до 28 лютого не буде таких маршрутів:
- Львів - Барі;
- Львів - Палермо;
- Львів - Турин;
- Львів - Братислава;
- Київ - Бидгощ;
- Херсон - Краків;
- Херсон - Відень.
- Нагадаємо, на січень 2022 року авіакомпанія Ryanair припинила 17 рейсів з України.
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