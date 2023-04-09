У лютому вагнерівці намагалися купити зброю у Туреччині, - The Washington Post
Оприлюднені в мережі документи Пентагону свідчать, що в лютому представники ПВК "Вагнера" прагнули закупити зброю в Туреччині для діяльності в Малі та Україні
Про це мовиться в матеріалі The Washington Post.
На початку лютого представники ПВК "Вагнера" "зустрічалися з турецькими контактами, щоб закупити зброю і обладнання в Туреччині для діяльності "Вагнера" в Малі та Україні", - мовиться в одному зі звітів Пентагону, в якому використовується варіація написання назви групи. Далі в доповіді йдеться про те, що тимчасовий президент Малі Ассімі Гойта "підтвердив, що Малі може придбати зброю в Туреччині від імені Вагнера".
Зі звіту незрозуміло, що турецький уряд міг знати про зусилля Вагнера і чи виявилися вони виконані.Представник турецького уряду відмовився від коментарів. Посольство Малі у Вашингтоні не відповіло на запит про коментарі.
"На двох інших сторінках витоку розвідданих йдеться про плани Вагнера найняти російських в'язнів для участі в бойових діях в Україні і зазначається, що російські військові стали залежними від приватних солдатів. Як і в доповіді про зустрічі за участю Туреччини, ці джерела посилаються на "сигнальну розвідку", тобто на електронне прослуховування і перехоплення повідомлень. Офіційні особи, як правило, вважають це однією з найпродуктивніших форм збору розвідувальної інформації, але вони потенційно небезпечні, якщо їх викриють", - зазначили журналісти.
- Нагадаємо, засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що ЗСУ не відступають з Бахмута, і ні про який наступ росіян на цьому напрямку зараз не йдеться.
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