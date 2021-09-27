У Макрона жбурнули яйцем на виставці в Ліоні

Про це повідомляє LyonMag.

У понеділок, 27 вересня, невідомий чоловік кинув у президента Франції Еммануеля Макрона яйцем.

Інцидент стався у кулуарах Міжнародного ярмарку громадського харчування та гостинності у Ліоні.

Під час нападу на Макрона чоловік крикнув: "Хай живе революція!".

Макрон не постраждав – яйце відлетіло від плеча і не розбилось. А молодика затримали правоохоронці.

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