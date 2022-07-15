У Маріуполі експосіпака Януковича оформлює на себе й окупантів пансіонати й вимагає гроші за поховання містян
У Маріуполі експосіпака Януковича Анатолій Аврамов вимагає гроші за поховання людей в окремих могилах, оформлює майно на росіян
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Аврамов Анатолій Костянтинович. Колишній сількский голова с. Урзуф, де знаходилась дача Януковича. За часів Януковича - його головний холуй. Зараз повністю на співпраці з окупантими. Самостійно передав відомості щодо членів сімей та рідних військових ЗСУ. Очолює всі схеми за участі МНС Росії - схема поховання, схема розграбування", - наголосив він.
Радник мера Маріуполя додав, що зараз Анатолій Аврамов спільно з окупантами переоформлює всі пансіонати та бази відпочинку в місті на себе й керівників російської МНС.
- 15 липня радник мера розповів, що в Ялті біля Маріуполя колаборанти й російські рятувальники вимагають 25 тис. грн за поховання містян в окремих могилах. Керує "схемою" Анатолій Аврамов.
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