Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"25 тисяч гривень. Така ціна за поховання на цвинтарі в смт. Ялта загиблих маріупольців в окремій могилі. За таку ціну підрозділ МНС Росії, що базується на узбережжі Азовського моря знаходить за адресою в Маріуполі та привозить в Ялту труп загиблого. Місцеві колаборанти надають труну та вириту могилу", - зазначив він.

Керує цією оборудкою Анатолій Аврамов із Урзуфа, також відомий як Мопсік.

"Колаборанти і окупанти користуючись нагодою заробляють на маріупольцях не всьому - від відвертого мародерства до схем поховання та трогівлею дизпаливом. Цинізм як він є", - зауважив радник мера.

1 липня повідомляли, що в Маріуполі виявили чергову братську могилу, де з кінця лютого було поховано понад 100 маріупольців.

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