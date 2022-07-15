Росіяни вимагають 25 тис. грн за поховання людини в окремій могилі, - радник мера Маріуполя
У Ялті біля Маріуполя колаборанти й російські рятувальники вимагають 25 тис. грн за поховання містян в окремих могилах
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"25 тисяч гривень. Така ціна за поховання на цвинтарі в смт. Ялта загиблих маріупольців в окремій могилі. За таку ціну підрозділ МНС Росії, що базується на узбережжі Азовського моря знаходить за адресою в Маріуполі та привозить в Ялту труп загиблого. Місцеві колаборанти надають труну та вириту могилу", - зазначив він.
Керує цією оборудкою Анатолій Аврамов із Урзуфа, також відомий як Мопсік.
"Колаборанти і окупанти користуючись нагодою заробляють на маріупольцях не всьому - від відвертого мародерства до схем поховання та трогівлею дизпаливом. Цинізм як він є", - зауважив радник мера.
- 1 липня повідомляли, що в Маріуполі виявили чергову братську могилу, де з кінця лютого було поховано понад 100 маріупольців.
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