Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Пропаганда. Окупанти анонсували запуск нового маріупольського телеканалу. З назвою "Новий Маріуполь"", - зазначив він.

Петро Андрющенко зауважив, що містяни не зможуть дивитися телеканал, адже в Маріуполі немає світла та сталого зв'язку.

15 травня самопроголошений мер Маріуполя давав інтерв'ю російським пропагандистам, але під час нього зникло світло.

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