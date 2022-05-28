У Маріуполі окупанти анонсували запуск нового рашистського телеканалу
У Маріуполі росіяни анонсували запуск пропагандистського телеканалу "Новий Маріуполь"
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. Пропаганда. Окупанти анонсували запуск нового маріупольського телеканалу. З назвою "Новий Маріуполь"", - зазначив він.
Петро Андрющенко зауважив, що містяни не зможуть дивитися телеканал, адже в Маріуполі немає світла та сталого зв'язку.
- 15 травня самопроголошений мер Маріуполя давав інтерв'ю російським пропагандистам, але під час нього зникло світло.
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