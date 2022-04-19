У Маріуполі окупанти готуються скидати на Азовсталь 3-тонні авіабомби, - СБУ

Про це повідомляє СБУ.

"Незважаючи на значну перевагу у кількості військ, російські окупанти не можуть взяти український Маріуполь. Тому хочуть зрівняти з землею завод «Азовсталь», де тримають оборону наші бійці. Окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста. Тож рашисти готують 3-тонні «сюрпризи» з неба", - пишуть в СБУ.

На записі, що опублікувала СБУ, ростовський командир взводу загарбників, який перебуває в 4 кілометрах від легендарної будівлі, розповів, що вони очікують на "сюрприз" від РФ.

"Чекаємо тут «сюрпризи» від Росії... тритонні з неба... Сказали, зрівняють усе із землею... Приїжджав підполковник, казав: ви відчуєте на собі це, і почуєте, і відчуєте. Прикинь хвиля вибухова", – розповідає окупанти своїй дружині.

На запитання про долю мирного населення, він відповів: "Усі поїхали. Усі хто захотів, всі поїхали. Залишилися одні патріоти і дуже розумні…"

"Це ще одне підтвердження, що справжня мета «асвабадітєлєй» в Україні – це стерти нашу державу з лиця землі. Тож в нас лише один шлях зберегти нашу країну – перемогти!", – підсумовують в СБУ.

Окрім учасників оборони Маріуполя в корпусах та підвалах розташованого у місті металургійного комбінату "Азовсталь" знайшли прихисток цивільні. Кілька сотень людей чекають на визволення від ЗСУ й не вірять Росії, що обіцяє нібито безпечні гуманітарні коридори.

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