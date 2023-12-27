У Маріуполі окупанти планують знести 16 будинків, щоб приховати наслідки своїх злочинів

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"Це 16 будинків за такими адресами: вулиця Малофонтанна 19, вулиця Пушкіна 31, вулиця Куїнджі 20, пров. Український 38, вулиця Ізотова 10, вулиця Станіславського 30, вулиця Межова 69, вулиця Таганрозька 165/2, вулиця Планова 13, вулиця Тесленка 19, вулиця Заозерна 4Б, вулиця Міжнародна 6, вулиця Котовського 176, вулиця Котовського 66, вулиця Богдана 96, вулиця Ушакова 67", - зазначено в повідомленні.

Зокрема, російські загарбники планують знести торговельний центр біля Центрального ринку.

"Таким чином, українське місто стирають, як і сліди російських воєнних злочинів окупантів проти мирних", - прокоментували в мерії дії російських загарбників.