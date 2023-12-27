У Маріуполі окупанти планують знести 16 будинків, щоб приховати наслідки своїх злочинів
Росіяни оприлюднили списки приватних будинків у Маріуполі, які мають намір демонтують
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
"Це 16 будинків за такими адресами: вулиця Малофонтанна 19, вулиця Пушкіна 31, вулиця Куїнджі 20, пров. Український 38, вулиця Ізотова 10, вулиця Станіславського 30, вулиця Межова 69, вулиця Таганрозька 165/2, вулиця Планова 13, вулиця Тесленка 19, вулиця Заозерна 4Б, вулиця Міжнародна 6, вулиця Котовського 176, вулиця Котовського 66, вулиця Богдана 96, вулиця Ушакова 67", - зазначено в повідомленні.
Зокрема, російські загарбники планують знести торговельний центр біля Центрального ринку.
"Таким чином, українське місто стирають, як і сліди російських воєнних злочинів окупантів проти мирних", - прокоментували в мерії дії російських загарбників.
- Раніше стало відомо, що мешканцям тимчасово окупованого Маріуполя окупанти почали розносити квитанції за комунальні послуги у квартири без опалення та електроенергії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.08
- EUR Купівля 41.16Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе