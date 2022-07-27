Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.

"Окупанти розпочали фільтрацію людей віком від 70 років. Вже навіть в людях похилого віку вони бачать загрозу. Пенсіонерам доведеться доводити свою "прихильність" окупантам, які залишили їх без будинків, їжі, медицини та нормального життя. У "руського миру" під підозрою усі. Але час розплати настане!" - наголосили у відомстві.

12 липня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео фільтрації та перевірки людей в Маріуполі.

19 липня він розповів, що в Маріуполі фільтраційні заходи зараз здійснюють колаборанти, тому хабарями можна рятувати людей.

25 липня голова Центральної районної адміністрації Маріупольської міськради Володимир Могильний повідомив, що росіяни анонсували фільтрацію людей просто в Маріуполі.

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