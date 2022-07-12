Приниження, знущання та страх: Андрющенко оприлюднив відео фільтрації та перевірки людей в Маріуполі
Андрющенко оприлюднив відео із процесу проходження фільтрації та перевірки людей в Маріуполі
Радник міського голови Маріуполя опублікував це відео у своєму Telegram.
"Вперше оприлюднюємо кадри, як це відбувалось на початку окупації прямо в місті Маріуполі. Приниження, знущання та страх окупантів. На жаль, обличчя заблюрено джерелом, що передав для оприлюднення. Без коментарів. Лють. Просто Лють", – написав він.
- У Маріуполі окупанти змушують людей розбирати завали та прибирати вулиці за тарілку каші та пляшку води
- Після дощу через несправність водовідтоків уся каналізаційна вода з нечистотами опинилася на вулицях міста.
- Зараз у місті розміновують завали ціною життя мирян та крадуть зерно у підприємств.
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