У Маріуполі почали видавати паспорти "ДНР"

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, в Маріупольському районі в с. Мангуш видано перші паспорти Росії маріупольцям.

"Правда, не без "чорної мітки". Місце реєстрації - "ДНР Маріуполь". Ти наче "росіянин", але не такий як росіяни. Недонелюдь", - зазначив Андрющенко.

За його даними, швидкість обробки наднизька, тому процес затягнеться на місяці. В першу чергу паспорти видаватимуть тим, хто працює на бюджетні установи.

Російські окупанти зобов'язали всіх співробітників бюджетних установ окупованого м. Маріуполя отримати паспорти РФ.

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