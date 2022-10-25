У Маріуполі почали видавати паспорти "ДНР"
Окупанти почали паспортизацію населення у Маріуполі, в першу чергу паспорти видаватимуть тим, хто працює на бюджетні установи
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, в Маріупольському районі в с. Мангуш видано перші паспорти Росії маріупольцям.
"Правда, не без "чорної мітки". Місце реєстрації - "ДНР Маріуполь". Ти наче "росіянин", але не такий як росіяни. Недонелюдь", - зазначив Андрющенко.
За його даними, швидкість обробки наднизька, тому процес затягнеться на місяці. В першу чергу паспорти видаватимуть тим, хто працює на бюджетні установи.
- Російські окупанти зобов'язали всіх співробітників бюджетних установ окупованого м. Маріуполя отримати паспорти РФ.
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