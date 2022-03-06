У Маріуполі починають евакуацію населення
У Маріуполі сьогодні, 6 березня, з 12:00 розпочинається евакуація населення
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
Сьогодні, 6 березня, з 10.00 до 21.00 буде встановлено режим тиші, а з 12:00 розпочнеться евакуація.
В якості гуманітарного "зеленого" коридору обрано маршрут Маріуполь - Портовське - Мангуш (в об'їзд Нікольського) Республіка - Розовка - Більмак – Пологи - Орехов - Запоріжжя.
Евакуація населення відбудеться з трьох місць у муніципальних автобусах:
СК "Іллічівець" (просп. Нахімова, 53)
Драматичний театр (Театральна площа, 1)
Кальміуська районна адміністрація - (пр. Металургів, 193)
Рухаючись маршрутом гуманітарного коридору ви можете виїхати з міста на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). Голова колони буде супроводжуватись Червоним Хрестом. Запит до всіх водіїв від міста, максимізувати евакуацію цивільного населення - візьміть людей з вами, заповнюйте транспорт максимально. Відхилятись від маршруту гуманітарного коридору суворо заборонено.
- Нагадаємо, Маріуполь є однією з найгарячіших точок російсько-української війни. Окупанти оточили місто, тривають бої.
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