У Маріуполі погіршується гуманітарна ситуація: понад 160 тис. мешканців не мають доступу до води, тепла й медицини, - британська розвідка

Про це повідомило Міноборони Великої Британії.



Розвідка зазначила, що в Маріуполі тривають бої, а росіяни продовжують завдавати авіаудари по місту.



"Гуманітарна ситуація у Маріуполі погіршується. Понад 160 тис. людей не мають світла, зв’язку, доступу до медицини, тепла та води", - наголосили у британському Міноборони.



Окупанти перешкоджають доступу до гуманітарної допомоги, щоб змусити українських військових здатися.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії вважає, що Маріуполь майже напевно є ключовою метою вторгнення Росії.

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