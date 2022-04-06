У Маріуполі погіршується гуманітарна ситуація: понад 160 тис. мешканців не мають доступу до води, тепла й медицини, - британська розвідка
У Маріуполі на Донеччині гуманітарна ситуація стає гіршою, а російські окупанти перешкоджають підвезенню гумдопомоги
Про це повідомило Міноборони Великої Британії.
Розвідка зазначила, що в Маріуполі тривають бої, а росіяни продовжують завдавати авіаудари по місту.
"Гуманітарна ситуація у Маріуполі погіршується. Понад 160 тис. людей не мають світла, зв’язку, доступу до медицини, тепла та води", - наголосили у британському Міноборони.
Окупанти перешкоджають доступу до гуманітарної допомоги, щоб змусити українських військових здатися.
- Нагадаємо, розвідка Великої Британії вважає, що Маріуполь майже напевно є ключовою метою вторгнення Росії.
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