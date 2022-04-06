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Головна війна з Росією У Маріуполі погіршується гуманітарна ситуація: понад 160 тис. мешканців не мають доступу до води, тепла й медицини, - британська розвідка

У Маріуполі погіршується гуманітарна ситуація: понад 160 тис. мешканців не мають доступу до води, тепла й медицини, - британська розвідка

6 квітня, 2022 середа
10:01
війна з Росією маріуполь

У Маріуполі на Донеччині гуманітарна ситуація стає гіршою, а російські окупанти перешкоджають підвезенню гумдопомоги

Про це повідомило Міноборони Великої Британії.

Розвідка зазначила, що в Маріуполі тривають бої, а росіяни продовжують завдавати авіаудари по місту.

"Гуманітарна ситуація у Маріуполі погіршується. Понад 160 тис. людей не мають світла, зв’язку, доступу до медицини, тепла та води", - наголосили у британському Міноборони.

Окупанти перешкоджають доступу до гуманітарної допомоги, щоб змусити українських військових здатися.

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гуманітарна ситуація
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