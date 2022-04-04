Маріуполь "майже напевно" є ключовою метою росіян, - розвідка Великої Британії

Про це повідомило Міністерство оборони країни у Twitter.

"У Маріуполі продовжуються запеклі бої, оскільки армія РФ намагаються захопити місто. Воно продовжує зазнавати інтенсивних невибіркових ударів, але ЗСУ стійкі та зберігають контроль у центральних районах. Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор із Росії на окуповану територію Криму", - заявили у розвідці.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія спробує 4 квітня почати наступ у Донецькій та Луганській області - в районі селища Велика Новосілка та міста Сєвєродонецьк відповідно