Маріуполь "майже напевно" є ключовою метою росіян, - розвідка Великої Британії
Розвідка Великої Британії вважає, що Маріуполь майже напевно є ключовою метою вторгнення Росії, бо це важливий елемент можливого сухопутного коридору із РФ до окупованого Криму
Про це повідомило Міністерство оборони країни у Twitter.
"У Маріуполі продовжуються запеклі бої, оскільки армія РФ намагаються захопити місто. Воно продовжує зазнавати інтенсивних невибіркових ударів, але ЗСУ стійкі та зберігають контроль у центральних районах. Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор із Росії на окуповану територію Криму", - заявили у розвідці.
- За даними Генштабу ЗСУ, Росія спробує 4 квітня почати наступ у Донецькій та Луганській області - в районі селища Велика Новосілка та міста Сєвєродонецьк відповідно
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