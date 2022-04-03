У Маріуполі росіяни вбили щонайменше 5 тисяч мирних жителів, - голова Донецької ОВА Кириленко

Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив у інтерв'ю Суспільному.

За його словами, лише за попередніми підрахунками, у Маріуполі загинуло 5 тисяч цивільних.

"По загиблих у Маріуполі ситуація приблизна. Ми рахуємо 5 тисяч щонайменше. Але це виключно цивільні. Військових можна рахувати після обстеження всього міста. Воно зруйноване практично повністю. 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню, або підлягає частково", - сказав Кириленко.

1 квітня депутати Маріупольської міської ради закликали світову спільноту визнати геноцидом злочинні дії російської армії у місті та країні.

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