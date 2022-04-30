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У Маріуполі росіяни впритул розстріляли з танку 5-поверхівку, в підвалі якої переховувалося 16 людей. Є відео
Бійці добровольчого полку "Азов" в суботу, 30 квітня 2022 року, опублікували відео, де росіяни впритул обстрілюють з танку п'ятиповерховий будинок
Зроблений за допомогою дрону запис з'явився на офіційному ТГ-каналі підрозділу, інформує Еспресо.TV.
На танку видно літеру Z - відзнака окупантів.
У підвалі 5-поверхівці під час обстрілу, як заявляє прес-служба "Азову", перебувало 16 мирних жителів. Військових там, як стверджується, не було.
Наступного дня окупанти виводять звідти вцілілих людей: штовхають та підганяють поранених та літніх мешканців. Їх ставлять на коліна. Що далі буде з цими людьми - невідомо.
"На цьому відео - наочна демонстрація, чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста", - наголошують в "Азові".
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