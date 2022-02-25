У Маріуполі снаряди влучили в школу та багатоповерховий житловий будинок

Про це повідомляє ДСНС.



Близько 19:20 снаряд влучив у будівлю школи №48, у якій не було людей, а також - у дванадцятиповерховий житловий будинок, де потім відбулося загорання.



Унаслідок цього три людини постраждали.



До гасіння вогню залучили чотирьох співробітників і одну одиницю техніки ДСНС.



Сфотографувати докази того, що росіяни стріляють по цивільних, не вдалося, оскільки на тій позиції важкі для роботи умови.



У ДСНС наголосили, що обстріли вели по школах, дитсадках і житлових будинках.

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