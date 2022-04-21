У Маріуполі так багато звірств росіян, що мобільні крематорії не поможуть, – Венедіктова
Для того, щоб приховати свої дикі злочини у Маріуполі, росіяни вирішили використовувати мобільні крематорії
Про це заявила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в ефірі загальнонаціонального марафону.
"Ми знаємо, що росіяни почали використовувати мобільні крематорії. Але в Маріуполі вони скоїли так багато злочинів, що це їх не врятує. Місто 53-й день у повній блокаді, і зараз нам насамперед важливо його деблокувати, – сказала Ірина Венедіктова.
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