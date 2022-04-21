Про це заявила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в ефірі загальнонаціонального марафону.



"Ми знаємо, що росіяни почали використовувати мобільні крематорії. Але в Маріуполі вони скоїли так багато злочинів, що це їх не врятує. Місто 53-й день у повній блокаді, і зараз нам насамперед важливо його деблокувати, – сказала Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, президент Франції звернувся до Росії із закликом дозволити жителям Маріуполя покинути місто.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Путін і Шойгу планували створити концтабори для українців у Західному Сибіру.

У селищі Мангуш окупанти масово ховають загиблих маріупольців у братських могилах. Супутник зафіксував 300-метрове місце поховання.