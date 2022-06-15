Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

За його словами, місто не прийняло російську окупацію. Пасивний опір із саботажу перетворився на активний.

"9 червня на Таганрозьському шосе на стоянці техніки МНС Росіі раптом згоріло два тягача та три великих причепа до вантажівок. Причина названа - підпал. 11 червня на передодні святкування дна Росіі в натовпі за гуманітаркою біля "Метро" невідомий вдарив ножем в спину працівника МНС Росіі. Поранення виявилось смертельне", - наголосив Петро Андрющенко.

Радник мера зауважив, що ці факти підтверджені, але більше нічого коментувати не можна.

4 червня заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов повідомив, що МНС Росії замітає сліди воєнних злочинів у місті.

11 червня в Маріуполі трактор МНС Росії підірвався на міні, троє окупантів загинуло.

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