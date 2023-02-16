У Маріуполі в армію РФ набирають безпритульних та алкоголіків, — Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні за 16 лютого.

"В тимчасово зайнятому ворогом Маріуполі російські загарбники проводять заходи з “мобілізації” окремих представників суспільства. Відтепер безпритульних, а також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю забирають до ворожого війська", - йдеться у повідомленні.

Також, псевдоадміністрація міста Гола Пристань Херсонської області змушує місцевих переоформлювати майно за російським законодавством. За словами Генштабу, окупанти поширюють інформацію, що громадян України, які не виконають вимог росіян до травня цього року, буде депортовано до РФ.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала 13 ударів по місцях зосередження окупантів

Також, одного удару українська авіація завдала по ЗРК ворога.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів та 2 інших важливих об'єкти загарбників.

Росіяни запустили по території України 36 ракет, 16 з них були збиті

Також, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з РСЗВ, є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено.

Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів і Вовчанськ на Харківщині. Крім того, противник завдав з території РФ удару з озброєння гелікоптера по населеному пункту Уди Харківської області.

На інших напрямках ситуація така:

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна і Гряниківка Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Берестове Донецької області.

противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна і Гряниківка Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине та Курдюмівка.

обстрілів зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине та Курдюмівка. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області.

вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню знову постраждали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон, постраждали мирні люди.

В результаті чергового обміну в Україну повернувся 101 український полонений: 100 військових і 1 цивільний.