У Маріуполі від початку окупації менш ніж 5% містян отримали громадянство РФ, - депутат міськради Забавін
У Маріуполі від початку російської окупації менш ніж 5% мешканців добровільно стали громадянами РФ, тому росіяни запровадили примусову паспортизацію
Про це заявив депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін в етері Еспресо.
"На жаль, Маріуполь живе примусовою паспортизацією містян, які за рік улаштували їй спротив. За рік окупації паспорти отримали менш ніж 5% від загальної кількості населення. Це переважно колаборанти та зрадники", - наголосив він.
За словами депутата, більше ніхто з містян не хотів брати російське громадянство, тому окупанти влаштували примусову паспортизацію. Унаслідок цього люди похилого віку не зможуть отримувати пенсії, допомогу без паспорта РФ.
"Вони роблять так, що, щоб навіть прибиральником улаштуватися, треба бути громадянином цієї терористичної країни. Багато людей просто вимушені отримувати цю ганебну ганчірку", - зауважив Дмитро Забавін.
- 6 квітня радник мера Петро Андрющенко повідомив, що в Маріупольському районі окупанти набирають підлітків у "добровольчу дружину" та навчають воювати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.18
-
EUR
Купівля 40.62Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе