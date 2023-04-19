Про це заявив депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін в етері Еспресо.

"На жаль, Маріуполь живе примусовою паспортизацією містян, які за рік улаштували їй спротив. За рік окупації паспорти отримали менш ніж 5% від загальної кількості населення. Це переважно колаборанти та зрадники", - наголосив він.

За словами депутата, більше ніхто з містян не хотів брати російське громадянство, тому окупанти влаштували примусову паспортизацію. Унаслідок цього люди похилого віку не зможуть отримувати пенсії, допомогу без паспорта РФ.

"Вони роблять так, що, щоб навіть прибиральником улаштуватися, треба бути громадянином цієї терористичної країни. Багато людей просто вимушені отримувати цю ганебну ганчірку", - зауважив Дмитро Забавін.