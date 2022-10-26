У Маріуполі висадився десант із мобілізованих окупантів, - радник мера
До тимчасово окупованого Маріуполя прибуло чотири КамАЗи з мобілізованими росіянами
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. Прямо зараз. пр. Миру в раоні дому 83 висадився "десант" російських окупантів. Чотири КамАЗи. З розмов - чергові "мобілізовані" в стані перекидання на фронт", - наголосив він.
- 22 вересня стало відомо, що у закритому пункті указу президента Росії Володимира Путіна йдеться про мобілізацію до одного мільйона людей.
- У ГУР зазначили, що ще в травні РФ розпочала приховану мобілізацію росіян.
- Також українська розвідка розповідає, що попри публічні заяви мера Москви Сергія Собяніна про завершення "часткової мобілізації", триває вручення повісток за місцем проживання та роботи.
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