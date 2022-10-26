Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Прямо зараз. пр. Миру в раоні дому 83 висадився "десант" російських окупантів. Чотири КамАЗи. З розмов - чергові "мобілізовані" в стані перекидання на фронт", - наголосив він.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

22 вересня стало відомо, що у закритому пункті указу президента Росії Володимира Путіна йдеться про мобілізацію до одного мільйона людей.

У ГУР зазначили, що ще в травні РФ розпочала приховану мобілізацію росіян.

Також українська розвідка розповідає, що попри публічні заяви мера Москви Сергія Собяніна про завершення "часткової мобілізації", триває вручення повісток за місцем проживання та роботи.

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