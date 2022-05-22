У Маріуполі з вересня русифікують навчання. Незгодних відправлятимуть до таборів, - Денісова
У Маріуполі окупанти з вересня планують русифікувати навчання, а незгодних із цим відправляти до фільтраційних таборів і обмежувати в гумдопомозі
Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.
"У Маріуполі окупанти планують з нового навчального року повністю русифікувати навчання, впровадивши свої стандарти. У рамках "адаптації" до переходу на російські програми у школах будуть викладати усього три предмети: російську мову та літературу; історію Росії й математику", - зауважила вона.
Також росіяни провели "організаційно-методичне" зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі. Незгодним погрожують фільтраційними таборами й обмеженням гумдопомоги.
"Залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій несе пряму загрозу їхньому життю та безпеці та є прямим порушенням статті 38 Конвенцією ООН про права дитини. Нав’язування освіти країни-окупанта суперечить статті 29 Конвенції ООН про права дитини, яка встановлює, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження", наголосила омбудсман.
Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати ці недотримання прав дитини.
- 20 травня повідомляли, що російські військові збираються запровадити в маріупольських школах російську систему освіти. Місцевих вчителів примушують співпрацювати
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