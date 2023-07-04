Про це повідомляє Маріупольська міська рада із посиланням на російські telegram-канали.

Зазначається, що за останні два тижні у різних районах міста було знайдено 8 убитих військових: шістьох із них зарізали, двох - застрелили в потилицю.

За даними міськради, факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка.

"За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.