У Маріуполі за два тижні знайшли вбитими 8 російських військових, - міськрада
Упродовж останніх двох тижнів у різних районах окупованого Маріуполя Донецької області були виявлені тіла восьми убитих російських військових
Про це повідомляє Маріупольська міська рада із посиланням на російські telegram-канали.
Зазначається, що за останні два тижні у різних районах міста було знайдено 8 убитих військових: шістьох із них зарізали, двох - застрелили в потилицю.
За даними міськради, факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка.
"За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.
- В окупованому місті росіяни почали виселяти зі вцілілих квартир людей, які втратили документи на житло, щоб розмістити там своїх військових.
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