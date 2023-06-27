У Маріуполі окупанти виселяють з вцілілих квартир людей, щоб розмістити військових
В окупованому місті росіяни почали виселяти зі вцілілих квартир людей, які втратили документи на житло, щоб розмістити там своїх військових
Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у телеграмі.
Андрющенко зазначив, що з власних квартир виселяють людей, які не мають змоги довести право власності на житло документами.
"По-простому, якщо в тебе згоріли документи, а в квартиру хочуть заселитись цивільні або військові окупанти, то життя безхатьки тебе гарантовано. Ось так - речі на вулицю, людей в нікуди", - написав він.
За його словами, в одну з квартир Кальміуського району заселяються російські офіцери з окупаційного корпусу Маріуполя. Вони мають ордер від голови окупаційної адміністрації міста.
- 10 квітня радник міського голови Маріуполя повідомив, що в Маріупольському районі Донецької області російські загарбники виселяють місцевих жителів з села заради розміщення своїх військових.
- Пізніше він розповів, що окупанти знесли в місті 350 багатоповерхівок. Натомість вони побудували до 35 багатоповерхівок різної поверховості, не всі з яких ще здані в експлуатацію.
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