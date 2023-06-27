Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у телеграмі.

Андрющенко зазначив, що з власних квартир виселяють людей, які не мають змоги довести право власності на житло документами.

"По-простому, якщо в тебе згоріли документи, а в квартиру хочуть заселитись цивільні або військові окупанти, то життя безхатьки тебе гарантовано. Ось так - речі на вулицю, людей в нікуди", - написав він.

За його словами, в одну з квартир Кальміуського району заселяються російські офіцери з окупаційного корпусу Маріуполя. Вони мають ордер від голови окупаційної адміністрації міста.