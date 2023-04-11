У Маріуполі окупанти знесли понад 350 багатоповерхівок, а побудували до 35, - радник мера Андрющенко
Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що на сьогодні тільки у 15 новозбудованих багатоповерхівках заселені люди
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На сьогодні у місті знесено понад 350 багатоповерхівок, а планувалося знести до кінця року 953 будинки. А побудували окупанти максимум до 35 багатоповерхівок різної поверховості, які не всі з них ще здані в експлуатацію. Заселених будинків приблизно 15, це п'ятиповерхівки та декілька дев'ятиповерхівок", - розказав радник міського голови Маріуполя.
Петро Андрющенко навів приклад по мікрорайону Черемушки Приморського району, де знесено 26 будинків за загальної кількості 29, а побудували 10, де 7 з них дев'ятиповерхівки.
"Знесено понад декілька сотень будинків, а окупанти навіть і до однієї сотні не добираються у кількості побудованих будинків. Темпи будівництва у місті поки що звернули. Більш ніж 40% будинків точно не можна відновити, ще є будинки, які треба оглядати, однак загалом десь 60% мають бути знесені", - зауважив Андрющенко.
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