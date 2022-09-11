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Головна війна з Росією У Маріуполі зафіксували рух російської військової техніки на виїзд із міста

У Маріуполі зафіксували рух російської військової техніки на виїзд із міста

11 вересня, 2022 неділя
15:25
війна з Росією окупанти танк

В окупованому Маріуполі вранці 11 вересня зафіксували рух військової техніки окупантів на виїзд із міста в бік Нікольського

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

"Фіксуємо рух техніки. 8:30 колона - 12 вантажівок з БК, позначка V, по бул. Шевченко в бік Метро на виїзд з Маріуполя. Орієнтовно в бік Нікольського", - наголосив він.

  • 9 вересня Петро Андрющенко розповів, що в Мангуші біля Маріуполя російські загарбники формують колони військової техніки й відправляють її в бік Бердянська.

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