У Маріуполі загинув майстер спорту з водного поло Євген Обєдінський, - міськрада
Трагедія сталася 17 березня, але про це стало відомо лише сьогодні, 29 березня
Про смерть сина розповів батько Євгена Обєдінського, повідомляє міська рада Маріуполя.
Євген був неодноразовим чемпіоном України у складі команди "Іллічівець" та капітаном національної збірної з водного поло.
До війни спортсмен боровся з недугою – пухлиною головного мозку. Без батька залишилося троє дітей.
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