У Маріуполі загинув майстер спорту з водного поло Євген Обєдінський, - міськрада

Про смерть сина розповів батько Євгена Обєдінського, повідомляє міська рада Маріуполя.

Євген був неодноразовим чемпіоном України у складі команди "Іллічівець" та капітаном національної збірної з водного поло.

До війни спортсмен боровся з недугою – пухлиною головного мозку. Без батька залишилося троє дітей.

Нагадаємо, служив у "Азові": український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал загинув у бою за Маріуполь

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