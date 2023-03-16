У Маріупольському районі пролунали вибухи, знищено склад окупантів

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що через пожежу здетонували боєприпаси. Андрющенко також повідомив, що до цього в Маріуполі було чутно роботу ППО та "градів".

"Пожежа та детонація. Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні.

До того в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу "градів" (скоріш за все - це відгук детонації). Після вибухів знов підняли гвинтокрили в бік влучання", - йдеться у повідомленні.