У Маріупольському районі пролунали вибухи, знищено склад окупантів
У четвер, 16 березня, в селі Малоянісоль Маріупольського району пролунало кілька вибухів, сталася пожежа, було знищено склад окупантів
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що через пожежу здетонували боєприпаси. Андрющенко також повідомив, що до цього в Маріуполі було чутно роботу ППО та "градів".
"Пожежа та детонація. Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні.
До того в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу "градів" (скоріш за все - це відгук детонації). Після вибухів знов підняли гвинтокрили в бік влучання", - йдеться у повідомленні.
- 13 березня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.
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