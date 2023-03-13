"Влучання точно є, була детонація": Андрющенко про нові вибухи в Маріуполі

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.

"Є інформація, що сьогодні поцілили. Є інформація, що влучили у системи ППО поблизу Маріуполя. Будемо сподіватися, що так і є, але перевірка інформації триває. Це займе певний час зі зрозумілих причин. Як трапляється "кара небесна", то одразу посилюється режим, усе перекривається. Не дуже просто це зблизька підтвердити та провести фактчекінг, але ми точно отримаємо цю інформацію", - зазначив він.

Радник мера додав, що ця інформація буде передала нашим військовим для розуміння результатів.

"Наскільки це буде публічним, також від цього буде залежати. Сам факт, що точно влучили, була точно детонація. Це означає, що точно щось пішло не так у росіян. Бачимо той же сценарій, який був при першій великій "бавовні" - спочатку працювала ППО, потім підняли авіацію, а вибухи все були і були. Будемо сподіватися, що наслідки ще більше, ніж минулого разу", - сказав Андрющенко.