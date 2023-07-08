У медіа РФ розвивають реальні сценарії ескалації війни, - політолог Морозов
У російських ЗМІ прокачують сценарії того, як довести ескалацію війни проти України до божевільного рівня, і реалізують один з них
Про це заявив політолог Олександр Морозов у етері Еспресо.
"У російських медіа, і особливо на політичних токшоу, відбувається нескінченний конкурс проєктів, яким чином можна продовжувати йти шляхом ескалації до божевільного рівня", - зауважив він.
За словами політолога, якщо до повномасштабного вторгнення РФ в Україну це можна було б назвати постмодернізмом, то зараз зрозуміло, що це серйозно.
"Там прокачують реальні сценарії. Зрештою якийсь із них реалізують", - наголосив Олександр Мороз.
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