Про це заявив політолог Олександр Морозов у етері Еспресо.

"У російських медіа, і особливо на політичних токшоу, відбувається нескінченний конкурс проєктів, яким чином можна продовжувати йти шляхом ескалації до божевільного рівня", - зауважив він.

За словами політолога, якщо до повномасштабного вторгнення РФ в Україну це можна було б назвати постмодернізмом, то зараз зрозуміло, що це серйозно.

"Там прокачують реальні сценарії. Зрештою якийсь із них реалізують", - наголосив Олександр Мороз.