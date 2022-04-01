У Мелітополі деякі голови ОСББ надають списки покинутих квартир російським військовим, - мер
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що деякі голови ОСББ надають окупантам списки покинутих квартир міста
Про це він заявив у facebook.
"Зараз деякі старші по будинках вирішили взаємодіяти з окупантами: складають списки квартир у своїх будинках і розписують, де жили українські військовослужбовці, де жили чиновники, де ніхто не живе, бо люди виїхали. І окупанти, військовослужбовці Росії займають ці квартири", - зазначив Федоров.
За його словами, влада чітко знає, хто нині співпрацює з окупантами та переконує, що від кримінальної відповідальності таким людям не втекти. Федоров додав, правоохоронці вже порушили справу за цими фактами.
- Як стало відомо раніше, директори всіх шкіл міста звільнилися, щоб не працювати під керівництвом російських окупантів.
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