У Мелітополі деякі голови ОСББ надають списки покинутих квартир російським військовим, - мер

Про це він заявив у facebook.

"Зараз деякі старші по будинках вирішили взаємодіяти з окупантами: складають списки квартир у своїх будинках і розписують, де жили українські військовослужбовці, де жили чиновники, де ніхто не живе, бо люди виїхали. І окупанти, військовослужбовці Росії займають ці квартири", - зазначив Федоров.

За його словами, влада чітко знає, хто нині співпрацює з окупантами та переконує, що від кримінальної відповідальності таким людям не втекти. Федоров додав, правоохоронці вже порушили справу за цими фактами.

Як стало відомо раніше, директори всіх шкіл міста звільнилися, щоб не працювати під керівництвом російських окупантів.



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