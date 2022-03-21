У Мелітополі окупанти викрали місцевих журналістів
У понеділок, 21 березня, російські окупанти викрали в Мелітополі екскерівника медіахолдингу МВ Михайла Кумока і журналістів Юлію Ольховську, Любов Чайку та Євгенію Борян
Про це повідомила у Facebook дочка Михайла Кумока Тетяна Кумок.
"Сьогодні вранці окупанти викрали тата. Кумока Михайла Володимировича. Розповім подробиці. Михайло Кумок до виходу на пенсію був у складі керівників МВ-холдингу
А МВ - це міська газета, сайт і, найголовніше, друкарня. При засиллі ворожої пропаганди, яку активно насаджували окупанти з моменту появи в місті, було очікувано, що на журналістів та співробітників чинитимуть тиск. І сьогодні це сталося. Додому до журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, випускового редактора газети "Мелітопольські відомості" Євгенії Борян прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли невідомому напрямку. Ймовірно, окупанти намагаються домогтися співпраці. Поки що ніхто з викрадених на зв'язок не виходив. Немає жодного зв'язку з мамою. Під будинком батьків стоїть машина окупантів", - написала Тетяна Кумок.
Видання "Местные Вести - Мелитополь" пвдтвердило викрадення журналістів окупантами. За деякий час видання повідомило, що трьох журналісток окупанти відпустили, але Михайло Кумок станом на 11:30 залишався затриманим, місце його перебування не було відоме.
"За інформацією на 11:30, трьох журналісток редакції "МВ" після розмов про необхідність співпрацювати із загарбниками відпустили. Поки що знаходиться в невідомому місці Михайло Кумок", - повідомило видання.
- Нагадаємо, 10 березня окупанти викрали в Мелітополі депутатку Запорізької облради й директорку краєзнавчого музею Лейлу Ібрагімову.
- 11 березня стало відомо про викрадення російськими окупантами міського голови Мелітополя Івана Федорова.
- 12 березня президент Володимир Зеленський попросив міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для звільнення Федорова.
- 13 березня окупанти викрали в Мелітополі голову районної ради Сергія Прийму.
- 16 березня стало відомо, що мера Мелітополя Івана Федорова звільнили з полону окупантів.
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