У Мелітополі окупанти викрали місцевих журналістів

Про це повідомила у Facebook дочка Михайла Кумока Тетяна Кумок.



"Сьогодні вранці окупанти викрали тата. Кумока Михайла Володимировича. Розповім подробиці. Михайло Кумок до виходу на пенсію був у складі керівників МВ-холдингу

А МВ - це міська газета, сайт і, найголовніше, друкарня. При засиллі ворожої пропаганди, яку активно насаджували окупанти з моменту появи в місті, було очікувано, що на журналістів та співробітників чинитимуть тиск. І сьогодні це сталося. Додому до журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, випускового редактора газети "Мелітопольські відомості" Євгенії Борян прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли невідомому напрямку. Ймовірно, окупанти намагаються домогтися співпраці. Поки що ніхто з викрадених на зв'язок не виходив. Немає жодного зв'язку з мамою. Під будинком батьків стоїть машина окупантів", - написала Тетяна Кумок.



Видання "Местные Вести - Мелитополь" пвдтвердило викрадення журналістів окупантами. За деякий час видання повідомило, що трьох журналісток окупанти відпустили, але Михайло Кумок станом на 11:30 залишався затриманим, місце його перебування не було відоме.



"За інформацією на 11:30, трьох журналісток редакції "МВ" після розмов про необхідність співпрацювати із загарбниками відпустили. Поки що знаходиться в невідомому місці Михайло Кумок", - повідомило видання.

