У Мелітополі окупанти заселяють звезених росіян у студентські гуртожитки, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Маємо показову ситуацію з реаліями життя на тимчасово окупованих територіях. Більшість місцевих спеціалістів виїхало з регіону й окупанти мають кадровий дефіцит. Аби його заповнити вони змушені завозити гастролерів з РФ. Більшість студентів виїхало з регіону й не навчається в псевдоуніверситетах ворога й в порожні гуртожитки розселяють гастролера. Взагалі більшість населення виїхало з ТОТ й надалі звезених росіян заселяють в порожні помешкання українців", - пишуть у ЦНС.