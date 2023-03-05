У Мелітополі окупанти заселяють звезених росіян у студентські гуртожитки, - Центр нацспротиву
У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни розселяють звезених лікарів та педагогів по студентських гуртожитках
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Маємо показову ситуацію з реаліями життя на тимчасово окупованих територіях. Більшість місцевих спеціалістів виїхало з регіону й окупанти мають кадровий дефіцит. Аби його заповнити вони змушені завозити гастролерів з РФ. Більшість студентів виїхало з регіону й не навчається в псевдоуніверситетах ворога й в порожні гуртожитки розселяють гастролера. Взагалі більшість населення виїхало з ТОТ й надалі звезених росіян заселяють в порожні помешкання українців", - пишуть у ЦНС.
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