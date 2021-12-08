У Мелітополі підліток вистрілив у однокласника з пістолета "заради приколу"
У середу, 8 грудня, у Мелітополі правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом стрілянини в одному з навчальних закладів
Про це повідомляє Мелітопольське районне управління поліції.
"3 грудня близько 11:40 з вікна другого поверху однієї з міських гімназій у місті Мелітополь хлопець 2007 року народження здійснив декілька пострілів із пневматичного пістолета. Одна із кульок потрапила у нижню праву частину губи неповнолітнього хлопця, який навчається у цій гімназіії та у той момент перебував на вулиці біля будівлі навчального закладу”, - йдеться у повідомленні.
Постраждалому на місці надали медичну допомогу.
Про факт стрілянини повідомила мати постраждалого хлопця 4 грудня. Поліція опитала свідків інциденту та самих підлітків у присутності батьків і педагогів.
"Учень, який вчинив стрільбу у гімназії, пояснив слідчому свій вчинок хуліганством, додавши, що стріляв "заради приколу". З підлітком ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду та роз’яснили, що навіть пневматичний пістолет може причинити шкоду здоров’ю", - повідомляють у поліції.
Кому належить пістолет, із якого хлопець здійснив постріли, невідомо. Слідство встановило, що він не належить ні учневі, який стріляв, ні його родичам. Зброю у дитини вилучили.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли матеріали за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За цією статтею відповідальність наступає з 14 років, а санкція передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.
Наразі триває досудове розслідування.
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