У Мелітополі підліток вистрілив у однокласника з пістолета "заради приколу"

Про це повідомляє Мелітопольське районне управління поліції.

"3 грудня близько 11:40 з вікна другого поверху однієї з міських гімназій у місті Мелітополь хлопець 2007 року народження здійснив декілька пострілів із пневматичного пістолета. Одна із кульок потрапила у нижню праву частину губи неповнолітнього хлопця, який навчається у цій гімназіії та у той момент перебував на вулиці біля будівлі навчального закладу”, - йдеться у повідомленні.

Постраждалому на місці надали медичну допомогу.

Про факт стрілянини повідомила мати постраждалого хлопця 4 грудня. Поліція опитала свідків інциденту та самих підлітків у присутності батьків і педагогів.

"Учень, який вчинив стрільбу у гімназії, пояснив слідчому свій вчинок хуліганством, додавши, що стріляв "заради приколу". З підлітком ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду та роз’яснили, що навіть пневматичний пістолет може причинити шкоду здоров’ю", - повідомляють у поліції.



Кому належить пістолет, із якого хлопець здійснив постріли, невідомо. Слідство встановило, що він не належить ні учневі, який стріляв, ні його родичам. Зброю у дитини вилучили.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли матеріали за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За цією статтею відповідальність наступає з 14 років, а санкція передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.



Наразі триває досудове розслідування.





Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкаській області затримали двох студентів, які погрожували вчиненити теракт у коледжі.