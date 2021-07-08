У Мелітополі прогримів вибух на підприємстві, є постраждалі

Про це повідомляє сайт Держслужби України з питань праці.



За наявними даними, 36-річний майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства, оглядали устаткування для змішування сипучих сумішей, коли стався вибух.



Унаслідок вибуху обидва чоловіка дістали опіки всього тіла 2-го ступеню та були госпіталізовані.



"Головне управління Держпраці в Запорізькій області вживає заходів щодо створення комісії для спеціального розслідування нещасного випадку", - зазначили у Держпраці.



Водночас видання 061 із посиланням на власні джерела повідомляє, що інцидент трапився о 12:15, а постраждали зазнали опіків 90% і 95% тіла. За даними видання, вибухнула газоповітряна суміш.



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