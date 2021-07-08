У Мелітополі прогримів вибух на підприємстві, є постраждалі
У четвер, 8 липня, у Мелітополі прогримів вибух на території ТОВ "Технодім" "Альянс"
Про це повідомляє сайт Держслужби України з питань праці.
За наявними даними, 36-річний майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства, оглядали устаткування для змішування сипучих сумішей, коли стався вибух.
Унаслідок вибуху обидва чоловіка дістали опіки всього тіла 2-го ступеню та були госпіталізовані.
"Головне управління Держпраці в Запорізькій області вживає заходів щодо створення комісії для спеціального розслідування нещасного випадку", - зазначили у Держпраці.
Водночас видання 061 із посиланням на власні джерела повідомляє, що інцидент трапився о 12:15, а постраждали зазнали опіків 90% і 95% тіла. За даними видання, вибухнула газоповітряна суміш.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.15
Купівля 27.15Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.02Продаж 32.44
- Актуальне
- Важливе