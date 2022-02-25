У Мелітополі внаслідок обстрілів сталася пожежа в житловому будинку

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Пожежа сталась о 8:38 у другому провулку Бадигіна.



Через обстріли й ризик для життя рятувальники повернулися на місце дислокації. Жертв і потерпілих немає.



ДСНС залучила до гасіння вогню п'ять людей особового складу й одну одиницю техніки.

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