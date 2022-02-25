У Мелітополі внаслідок обстрілів сталася пожежа в житловому будинку
25 лютого в Мелітополі Запорізької області через обстріли загорівся житловий будинок, постраждалих немає
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Пожежа сталась о 8:38 у другому провулку Бадигіна.
Через обстріли й ризик для життя рятувальники повернулися на місце дислокації. Жертв і потерпілих немає.
ДСНС залучила до гасіння вогню п'ять людей особового складу й одну одиницю техніки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе