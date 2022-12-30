У мене є величезна надія, що наприкінці 2023-го ми отримаємо ринковий курс долара, який був до 24 лютого, - економіст Пендзин
Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, вважає, якщо ми отримаємо анонсовану фінансову допомогу у $37 млрд, то Україна зможе тримати курс гривні на рівні, який є сьогодні
Про це він розповів в етері Еспресо.
Олег Пендзин дав коментар щодо курсу гривні у наступному році.
"У бюджеті офіційно заявлено курс 42 гривні до долара, я думаю, що він буде менше. У нас традиційно закладається у бюджет курс вище, ніж є фактично. Якщо ми отримаємо $37 млрд допомоги, яка вже анонсована, то загального обсягу валютних надходжень в Україну буде вистачати, щоб тримати офіційний курс гривні до долара на рівні 36,6, а готівковий курс буде приблизно у тих рамках, які є сьогодні. У мене є величезна надія, що наприкінці 2023-го року ми ті курси об'єднаємо й отримаємо такий порядок формування ринкового курсу долара, який був до активної фази бойових дій", - зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.
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