У Мерефі на Харківщині російські ракети влучили у школу

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Харківській області, передає Еспресо.TV

Виклик до служби порятунку надійшов о 03:39. Ворожі ракети поцілили в один із навчальних закладів міста Мерефа, що в Харківському районі області.

Унаслідок обстрілу двоповерхову будівлю частково зруйновано, також виникло займання. До місця події виїхало 2 відділення ДСНС на автоцистернах та 10 осіб. Площа пожежі – близько 400 кв. м. Наразі триває ліквідація пожежі.

За попередніми даними, постраждалих унаслідок події немає.

Нагадаємо, на світанку 17 березня над Києвом збили ракету. Під час падіння залишки влучили в багатоповерхівку на Дарниці

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