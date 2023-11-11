У мережі шириться фейк, що нібито бойовики ХАМАСу провели спільні навчання з бійцями "Азову"
Онлайн-видання The Intel Drop написав фейковий матеріал, у якому йдеться про нібито спільні військові навчання терористів ХАМАСу та українських захисників "Азову"
Про це пише Центр протидії дезінформації.
"У статті онлайн-видання The Intel Drop розповідається про виявлення листування між бойовиком ХАМАСу та бійцем "Азову" у WhatsApp", - ідеться в повідомленні.
Згідно з інформацією в листуванні, на початку серпня 2023 року бойовики ХАМАСу перебували в тренувальному таборі батальйону "Азов" в Україні, де вивчали методи сучасної війни та навіть застосування хімічної зброї.
"Ця інформація не відповідає дійсності та не підкріплена жодними достовірними доказами, а саме онлайн-видання The Intel Drop неодноразово публікувало фейкову інформацію про Україну та було створене для поширення пропаганди", - додали в ЦПД.
- Росіяни розгорнули нову дезінформаційну кампанію на тлі війни в Ізраїлі. Ворожі тг-канали поширюють неправдиву інформацію з ціллю дискредитувати Україну.
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