У мережі шириться фейк, що нібито бойовики ХАМАСу провели спільні навчання з бійцями "Азову"

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"У статті онлайн-видання The Intel Drop розповідається про виявлення листування між бойовиком ХАМАСу та бійцем "Азову" у WhatsApp", - ідеться в повідомленні.

Згідно з інформацією в листуванні, на початку серпня 2023 року бойовики ХАМАСу перебували в тренувальному таборі батальйону "Азов" в Україні, де вивчали методи сучасної війни та навіть застосування хімічної зброї.

"Ця інформація не відповідає дійсності та не підкріплена жодними достовірними доказами, а саме онлайн-видання The Intel Drop неодноразово публікувало фейкову інформацію про Україну та було створене для поширення пропаганди", - додали в ЦПД.