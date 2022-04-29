У мерії Харкова повідомили, коли планують закінчити навчальний рік

Про це повідомляє офіційний сайт міської ради Харкова.



28 квітня мер Харкова Ігор Терехов провів нараду з питань організації закінчення навчального року, вступної кампанії та підготовки до наступного навчального року.



На зустрічі директор Департаменту освіти Ольга Деменко запевнила, що поки заняття продовжуються дистанційно, і вчителі розпочинають уроки не о 9:00, а о 10:00, щоб дітям, які перебувають в інших країнах, було комфортно починати навчання через різницю в часі.



Завершення навчального року заплановане на 3 червня.



"Якщо дитина засвоїла 50% матеріалу – має право переходити до наступного класу. Для нас головне, щоб діти були в безпеці та здорові, а решті ми навчимо", - наголосила Демченко.



За словами Ольги Демченко, у Харкові залишилося 48% школярів та 35% дошкільнят. Уроки також орієнтовані на надання психологічної підтримки, а для маленьких дітей намагаються проводити ще й розважальні заходи.

У середу, 27 квітня, російські загарбники продовжили обстрілювати Харківщину із артилерії, мінометів і реактивної системи залпового вогню. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, 3 мирних мешканців отримали поранення, з них 2 – у важкому стані.

У четвер, 28 квітня російські війська обстріляли Харківський район та Харків, внаслідок чого є загиблі та пораненні серед цивільного населення, також постраждала цивільна інфраструктура.

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