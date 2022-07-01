У мертвих окупантів на Херсонщині знайшли золоті та срібні речі, відібрані в українців

Про це повідомляє ОК "Південь".

Військовослужбовці 60-ї окремої піхотної бригади ЗСУ провели успішний наступ та звільнили селище Потьомкіне, що на Херсонщині. При цьому вони відбили кілька контратак російських окупантів, знищили загарбницькі БМП і танки, а також "вполювали" одного "Тигра", - йдеться у повідомленні.

"Під час зачистки населеного пункту наші військовослужбовці знайшли в речах мертвих російських десантників цінні речі, які вони силоміць відібрали в українських громадян. Це золоті та срібні кільця, ланцюжки та сережки, ювілейні монети та годинники. Мешканці Потьомкіного зізнавалися, що окупанти викрадали їхні цінні речі з нелюдською жорстокістю, особливо відзначалися буряти", - розповіли десантники.

У повідомленні також йдеться, що золото і срібло передадуть на церкву до Київського патріархату.

В ОК "Південь" наголосили, що це лише один з багатьох випадків мародерства, яке вчиняють в Україні російські військові. Адже, це звичайна поведінка російського солдата: вони вбивають та викрадають на полі бою і в захоплених населених пунктах речі, що знаходяться при вбитих чи поранених, власність мирного місцевого населення.

5 червня очільник районної ВА заявив, що російські військові примусово вивозять жителів Сєверодонецька, щоб мародерити.

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