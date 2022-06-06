У метро Києва скоротили інтервал руху
У київському метро інтервал руху скоротили до 4-5 хвилин у пікові години
Про це передає КМДА у телеграм.
"У київському метрополітені інтервал руху скорочено до 4-5 хвилин у пікові години, у міжпікові - до 8-10 хвилин", - йдеться в повідомленні.
Також запрацюють другі вестибюлі на станціях "Дарниця" та "Видубичі". На станціях "Осокорки" та "Лісова" роботу вестибюлів буде змінено.
Наразі повз станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності" поїзди курсують без зупинки.
Зачинено й пересадочний вузол "Хрещатик - Майдан Незалежності".
У метрополітені нагадують, що у разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену призупиняється. Підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття.
- 21 квітня метро Києва відновило рух червоною гілкою. Рух було призупинено через ситуацію в місті через повномасштабне вторгнення РФ.
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