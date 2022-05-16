У Миколаєві було чути вибухи
У місті Миколаїв пролунали вибухи
Про це повідомив у телеграм мер міста Олександр Сєнкевич.
"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтесь в укриттях або дотримуйтесь правила двох стін", - написав він.
Так, у місті о 05:19 було оголошено повітряну тривогу. О 5:45 повідомили про її відбій.
Також місцеві жителі пишуть про вибухи в області.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе