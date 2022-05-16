У Миколаєві було чути вибухи

Про це повідомив у телеграм мер міста Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтесь в укриттях або дотримуйтесь правила двох стін", - написав він.

Так, у місті о 05:19 було оголошено повітряну тривогу. О 5:45 повідомили про її відбій.

Також місцеві жителі пишуть про вибухи в області.

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