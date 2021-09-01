У Миколаєві чоловік влаштував стрілянину на ринку та застрелив безпритульну собаку

Про це повідомляє прес-служба поліції.



"1 вересня на 102 надійшло повідомлення від громадян про те, що на території продовольчого ринку по проспекту Центральному у Миколаєві невідомий чоловік у магазині застрелив собаку та пішов. Від отриманих ушкоджень тварина загинула", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили особу зловмисника та наразі вживають заходів задля його розшуку.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції №1 Миколаївського районного управління розпочали кримінальне провадження за знаками ч. 1 ст. 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення. Тривають першочергові слідчі дії.