У Миколаєві чоловік влаштував стрілянину на ринку та застрелив безпритульну собаку
На території миколаївського ринку чоловік застрелив безпритульну собаку
Про це повідомляє прес-служба поліції.
"1 вересня на 102 надійшло повідомлення від громадян про те, що на території продовольчого ринку по проспекту Центральному у Миколаєві невідомий чоловік у магазині застрелив собаку та пішов. Від отриманих ушкоджень тварина загинула", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановили особу зловмисника та наразі вживають заходів задля його розшуку.
За вказаним фактом слідчі відділення поліції №1 Миколаївського районного управління розпочали кримінальне провадження за знаками ч. 1 ст. 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення. Тривають першочергові слідчі дії.
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